La 13 martie 2013, cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio a fost ales papă al Bisericii Catolice, devenind cunoscut în întreaga lume sub numele de Papa Francisc. Alegerea sa a avut loc în urma conclavului desfășurat la Vatican, după demisia predecesorului său, Papa Benedict al XVI-lea.

Născut la 17 decembrie 1936 în Buenos Aires, într-o familie de emigranți italieni, Jorge Mario Bergoglio a fost arhiepiscop al capitalei Argentinei înainte de alegerea sa ca suveran pontif. Alegerea lui a reprezentat un moment istoric pentru Biserica Catolică, el devenind primul papă originar de pe continentul american, primul iezuit ajuns în fruntea Bisericii și primul pontif neeuropean după aproape 1.300 de ani.

Pontificatul său s-a remarcat prin accentul pus pe modestie, solidaritate cu cei săraci și apropierea de oamenii simpli. Încă de la începutul mandatului, Papa Francisc a dorit să transmită un mesaj de simplitate și responsabilitate socială.

Un gest simbolic în acest sens a fost decizia de a nu locui în apartamentele luxoase din Palatul Apostolic, preferând să rămână în reședința Casa Sfânta Marta, unde locuiesc de obicei preoți și oaspeți ai Vaticanului.

De-a lungul pontificatului său, Papa Francisc a promovat dialogul, solidaritatea și grija față de cei vulnerabili, mesajele sale fiind adesea centrate pe pace, justiție socială și protejarea mediului. Astăzi, la peste un deceniu de la alegerea sa, el rămâne una dintre cele mai influente voci morale ale lumii contemporane.