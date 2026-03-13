Municipiul Baia Mare introduce restricții temporare de circulație și parcare pe strada Victoriei, în zona Buclă, în perioada 16 martie, ora 09:00 – 21 martie 2026, ora 18:00, pentru desfășurarea celei de-a doua etape a lucrărilor din cadrul proiectului „Regenerare Urbană Durabilă prin înființarea Pieței Universității”.

Potrivit autorităților locale, restricțiile vor viza în special intersecția străzilor Victoriei și Iuliu Maniu, unde traficul va fi reorganizat pentru a permite realizarea intervențiilor tehnice prevăzute în proiect.

Chiar dacă circulația rutieră nu va fi închisă complet, aceasta se va desfășura în condiții de șantier, motiv pentru care șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Lucrările fac parte din proiectul de regenerare urbană prin care municipalitatea urmărește modernizarea zonei centrale și amenajarea viitoarei Piețe a Universității, un nou spațiu public destinat comunității.