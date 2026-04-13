Duminică, 12 aprilie, în jurul orei 03.45, polițiștii orașului Baia Sprie au oprit pe strada Ignișului un autoturism.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 18 ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru rezultatul indicând o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz se continuă cercetările.