Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 16 iunie, între orele 09.00 și 14.00, în Satu Nou de Sus: str. Bujorului, str. Pietroasa, str. Primăverii, str. Tineretului, str. Iasomiei, str. Brândușei, str. Toamnei, str. Lalelei, str. Garoafei, str. Teiului, str. Florilor și Penitenciarul Baia Mare, pentru lucrări de repoziționare și modernizare a stației de pompare.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.