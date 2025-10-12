„Fac colectă pentru o mămică cu copil de 1 an și 5 luni și unul în burtică. Însărcinată în luna a șaptea, adună lemne din pădure să facă foc, se oferă contra cost să ajute pe cine are nevoie de servicii pe care le poate face în condițiile date. Dacă aveți ceva ce credeți că ar putea să vă ajute și să o ajutați, vă dau contactul ei în privat”, se arată în anunțul postat pe o pagină de socializare de către Ria Ninacs.

Cine poate să aducă azi ( 12 octombrie 2025) sau mâine la Clubul De Copii Hoppá orice pentru ea, mi-am propus să le ducem la începutul săptămânii. Cu siguranță va fi aglomerat azi, vom lăsa la intrare o cutie pentru donații, cine lasă ceva doar să se treacă pe o listă la recepție dacă dorește să păstreze legătura. Mulțumim!

Sunt binevenite următoarele:

– Hrană

– Hăinuțe pentru copii și mămică

– Pampersuri

– Lemne de foc

– Pătuț pentru bebe (poate aveți careva rămas mic de la ai voștri) – de dus direct la adresă

– Orice credeți că ar putea fi binevenit.

Le puteți aduce să le ducem noi, sau (mai ales cele voluminoase care nu le putem depozita la spațiul de joacă) să i le duceți direct.

„P.S. Vorbim de o familie în nevoie. Cine are intenția de a comenta negativ, rog să sară peste postare. Nu suntem aici să judecăm sau criticăm, nu fiecare a avut noroc la o copilărie și educație aleasă, părinți care să lase moștenire princioii și valori. Fata face ce știe mai bine cu ceea ce are și este. Noi doar o putem sprijini și ajuta să găsească soluții, să simtă că nu e singură pe lume. Universul vă va întoarce înzecit.”, se mai arată în anunț.