Un accident rutier sever a avut loc în această seară, (aproximativ ora 23:30) în localitatea Lăpușel , județul Maramureș.

O mașină a părăsit carosabilul și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului, impactul fiind puternic și violent.

Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au sosit echipaje de poliție, SMURD și descarcerare .

Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a carosabilului umed, însă nu este exclusă nici varianta unei defecțiuni tehnice. Martorii spun că impactul a fost puternic, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid.

În acest moment, autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și dacă victimele sunt cu răni grave. Vom reveni cu detalii oficiale pe măsură ce informațiile sunt confirmate de reprezentanții IPJ Maramureș și ISU Maramureș.

Actualizare:

Femeia aflată la volanul unui autoturismului a pierdut controlul direcției și a intrat violent într-un cap de pod.

Impactul a fost devastator. Echipajele SMURD, Poliție și Descarcerare au ajuns rapid la fața locului, însă, din nefericire, viața femeii nu a mai putut fi salvată, în ciuda eforturilor medicilor.

Martorii vorbesc despre o scenă cutremurătoare. Soțul victimei, aflat în stare de șoc, a ajuns la locul tragediei și a fost devastat!