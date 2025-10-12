Un accident rutier sever a avut loc în această seară, (aproximativ ora 23:30) în localitatea Lăpușel, județul Maramureș.
O mașină a părăsit carosabilul și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului, impactul fiind puternic și violent.
Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au sosit echipaje de poliție, SMURD și descarcerare.
Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a carosabilului umed, însă nu este exclusă nici varianta unei defecțiuni tehnice. Martorii spun că impactul a fost puternic, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid.
În acest moment, autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și dacă victimele sunt cu răni grave. Vom reveni cu detalii oficiale pe măsură ce informațiile sunt confirmate de reprezentanții IPJ Maramureș și ISU Maramureș.
Actualizare:
Femeia aflată la volanul unui autoturismului a pierdut controlul direcției și a intrat violent într-un cap de pod.
Impactul a fost devastator. Echipajele SMURD, Poliție și Descarcerare au ajuns rapid la fața locului, însă, din nefericire, viața femeii nu a mai putut fi salvată, în ciuda eforturilor medicilor.
Martorii vorbesc despre o scenă cutremurătoare. Soțul victimei, aflat în stare de șoc, a ajuns la locul tragediei și a fost devastat!
Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, urmând să fie efectuate expertize tehnice și audieri.
Dumnezeu sa o bine cu viteze :)))