Lucrările de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire, în localitatea Coştiui din judeţul Maramureş, în zona fostei mine de sare Ferdinand, au început, fiind turnată o placă de beton armat pentru rezistenţă.

Prefectul Florian-Valeriu Sălăjeanu, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Siuaţii de Urgenţă Maramureş, a declarat că au început lucrările de stabilizare şi de punere în siguranţă a terenului afectat de prăbuşire în zona fostei mine vechi de sare Ferdinand, din localitatea Coştiui.

”Pentru prevenirea evoluţiei fenomenului de instabilitate a zonei, experţii au propus efectuarea de studii, măsuri şi de lucrări tehnice, respectiv monitorizarea permanentă a terenurilor şi a construcţiilor din zonă. În prima fază s-a procedat la curăţarea şi pregătirea pentru lucrări a perimetrului (îndepărtarea masei vegetale, materialului lemnos, degajarea rocilor instabile şi a altor materiale neconsolidate de pe taluzuri şi din interiroul conului de surpare, în scopul asigurării stabilităţii terenului). S-au efectuat lucrări pentru excavarea controlată a materialului existent în zona conului de surpare pentru a preveni infiltraţiile de apă. A fost montat cofrajul din plăci metalice şi a fost turnată placa din beton armat ce asigură rezistenţa la solicitările mecanice şi reduce riscul de reactivare a procesului de scufundare”, a explicat prefectul de Maramureş, într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Prefectură.

Totodată, au fost făcute demersurile necesare pentru transportul materialului principal de umplere a conului de surpare (argilă cu un coeficent ridicat de impermeabilitate) şi s-a trecut la umplerea/rambleierea conului de surpare. Lucrarea permite controlul atent al densităţii, protejează placa de beton de solicitări excesive şi de transmiterea de vibraţii spre taluzul de la limita cu drumul judeţean. De asemenea, asigură devierea, în mod natural, a apelor de suprafaţă în afara zonei conului de scufundare.

Potrivit sursei citate, în zona de protecţie a drumului judeţean 186A vor fi construite, pe ambele laturi şanţuri betonate, cu îmbinări etanşe pentru colectarea şi dirijarea apelor către zone de evacuare sigură şi cu reducerea riscului de infiltrare a acestora în terenul de la suprafaţă. Lucrările de reabilitare a drumului judeţean prevăd construirea unui zid de sprijin, pe latura adiacentă conului de scufundare, cu rol de barieră mecanică împotriva eventualelor deplaări laterale ale terenului.

În 21 iulie, în localitatea Coştiui, comuna Rona de Sus, judeţul Maramureş, s-a produs o prăbuşire a terenului în zona unei vechi galerii de exploatare a sării. Craterul format are un diametru de aproximativ 30 de metri şi o adâncime estimată la 10-15 metri, afectând o suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi.

Iniţial, au fost evacuate şapte persoane din cinci gospodării, iar autorităţile au dispus restricţionarea traficului rutier pe DJ 186A, monitorizarea continuă a zonei şi delimitarea unui perimetru de siguranţă extins.

”În urma monitorizării continue a situaţiei generate de prăbuşirea unei foste galerii miniere de sare din localitatea Coştiui, comuna Rona de Sus, şi ca urmare a extinderii riscului geotehnic, a fost dispusă măsura evacuării preventive 51 de persoane din 22 de locuinţe (7 nelocuite) situate în proximitatea perimetrului afectat. Această măsură vine suplimentar faţă de evacuările anunţate anterior, fiind luată cu scopul de a proteja integritatea persoanelor aflate în proximitatea zonei cu potenţial de instabilitate”, au transmis ulterior autorităţile.