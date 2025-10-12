Spectacol de excepție pe scena tetrului băimărean legat de Genocidul împotriva armenilo, un episod trist și dureros al istoriei.

Teatrul Municipal Baia Mare a încercat să reînvie acest moment dramatic într-un spectacol-avertisment, cu trimiteri la istoria de astăzi și cu credința că aceste orori nu trebuie să se mai repete.

🎭 I SE SPUNEA ARMEANUL 📆

Duminică / 12 octombrie / ora 19.00 / sala mare (cu publicul pe scenă)

𝗩â𝗿𝘀𝘁ă 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁ă: 𝟭𝟲+

Cu: 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗕𝗶̂𝗻𝗱𝗶𝘂, 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀𝗮 𝗕𝗹𝗮𝗴, 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 𝗕𝘂𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗮, 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗼𝘃𝗮𝗰𝗶, 𝗔𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗼𝘁𝗲𝘁̗, 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗥𝗲𝘃𝗮𝗻, 𝗟𝗮𝗿𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗶𝘀𝗸𝗼𝗹𝗰𝘇𝗶, 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗵𝗲𝗮𝗿, 𝗔𝘂𝗿𝗼𝗿𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗱𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗣𝗮𝘀̗𝗰𝗮, 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗼𝗱ă𝗿𝗲𝗮𝗻𝘂, 𝗜𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗢𝘁̗𝗼𝗶𝘂, 𝗥𝘂𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗟ă𝘇ă𝗿𝗲𝘀𝗰𝘂, 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗹𝗶𝗮 𝗕𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁, 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗹𝘀𝘇𝗸𝘆, 𝗪𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗮𝘀, 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗩𝗼𝘀̗, 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗕𝗶̂𝗻𝗱𝗶𝘂, 𝗜𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗮, 𝗗𝗮𝗻 𝗖𝗼𝗿𝗱𝗲𝗮, 𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂 𝗗𝗮𝗺𝘀̗𝗮, 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶 𝗗𝗶𝗻𝘂, 𝗠𝗶𝗿𝗰𝗲𝗮 𝗚𝗹𝗶𝗴𝗼𝗿, 𝗗𝗼𝗿𝗶𝗻 𝗚𝗿𝗶𝗴𝘂𝘁̗𝗮, 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗶 𝗛𝗮𝗻, 𝗥𝗮𝘂𝗹 𝗛𝗼𝘁𝗰𝗮𝘀̗, 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗠𝗮𝗰𝗮𝘃𝗲𝗶, 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹 𝗠𝗶̂𝗿𝘇𝗮, 𝐂ă𝐭ă𝐥𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐜𝐚𝐧, 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝘂 𝗣𝗶𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗹𝗶𝘂𝘀, 𝗩𝗮𝘀𝗶𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗽, 𝗗𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗰𝗵𝗲𝗹𝗶, 𝗥ă𝘇𝘃𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀̗𝗰𝗮

Adaptarea scenică și regia: 𝗚𝗮𝘃𝗿𝗶𝗶𝗹 𝗣𝗶𝗻𝘁𝗲

Scenografia: 𝗥𝗼𝘅𝗮𝗻𝗮 𝗜𝗼𝗻𝗲𝘀𝗰𝘂

Peisajul muzical: 𝗖ă𝗹𝗶𝗻 𝗜𝗼𝗻𝗰𝗲 𝘀̗𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗲𝗹𝗶𝘂𝘀

Asistent regie: 𝗥𝘂𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗟ă𝘇ă𝗿𝗲𝘀𝗰𝘂

Asistent scenografie: 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗶 𝗩ă𝗹𝘂