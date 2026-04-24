Locuitorii din zona Ferești – Berbești au fost avertizați în noaptea de 23 spre 24 aprilie printr-un mesaj RO-Alert, după ce a fost semnalată prezența unui urs în apropierea localităților.

Alerta a fost transmisă în jurul orei 01:11, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să evite deplasările în zonă.

Potrivit informațiilor, animalul a fost observat în cursul nopții, iar autoritățile au intervenit pentru monitorizarea și îndepărtarea acestuia din apropierea gospodăriilor.

Astfel de avertizări vin pe fondul creșterii numărului de apariții ale urșilor în zonele locuite, motiv pentru care autoritățile recomandă populației: să evite deplasările pe timpul nopții în zonele vizate, să nu încerce să se apropie sau să hrănească animalul, să anunțe imediat autoritățile la 112 în cazul unei noi apariții.

Situația rămâne în atenția autorităților, care monitorizează zona pentru a preveni eventuale incidente.