Echipa de handbal feminin SCM ”U” Craiova a anunțat, pe pagina sa de Facebook, numirea lui Costică Buceschi în funcția de antrenor principal.

Parcursul dezastruos al echipei feminine de handbal a Craiovei, aflată pe locul 9 în campionat (din 12 echipe), cu doar 9 puncte după 15 etape, a dus la schimbarea antrenorului principal, nimeni altul decât selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă.

După înfrângerea dură de pe teren propriu cu Dunărea Brăila, scor 16-27, Mihăilă a fost demis şi înlocuit cu Costică Buceschi.

În vârstă de 55 ani, Costică Buceschi are o vastă experiența, atât pe plan intern, unde a antrenat echipe ca Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila sau Corona Brașov, cât și pe plan internațional, conducând naționala Turciei spre participarea la primul Campionat European din istorie. În Turcia, Buceschi a reușit să câștige Supercupa cu formația Kastamonu.

Din CV antrenorului băimărean:

Liga Națională: Câștigător în 2014 cu HCM Baia Mare

Cupa României: Câștigător în 2013 și 2014 cu HCM Baia Mare

Supercupa României: Câștigător în 2013 și 2014 cu HCM Baia Mare

Contractul cu SCM Craiova este valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire.

Echipa din Bănie s-a despărțit de antrenorul Ovidiu Mihăilă, care rămâne selecționerul echipei naționale feminine.