Startul meciul de sâmbătă cu Gloria Bistrița ne-a găsit cu o mulțime de întrebări la care nu aveam cum să răspundem. Dacă Iulia Dumanska a fost pe foaie, dar n-a intrat deloc, Amelia Lundback, Nikoletta Papp și Teodora Damian nici măcar n-au fost trecute în raportul de joc. Toate patru au probleme de ordin medical și nu s-a riscat cu niciuna dintre ele, deoarece vin la rând meciuri unul și unul, nu că jocul cu Bistrița n-ar fi fost unul dintre acestea. Trebuie însă și să poți “aplica” la niște pierderi asumate, să manageriezi cumva minutele pe care le acorzi jucătoarelor, fără a epuiza titularele înainte de vreme și cu niște obiective posibile în față.

Sâmbătă, Minaur a dat o replică foarte bună în prima repriză celor de la Gloria Bistrița, care a venit cu tot ce are mai bun (și valid) în acest moment. Minaur arătase că poate face surprize în jocul cu CSM București, iar Carlos Viver nu avea niciun motiv să riște, mai ales că e în bătălie directă cu CSMB pentru titlu, visul măreț al bistrițenilor. Am condus jocul din prima parte până spre final, când Bistrița a egalat și a preluat conducerea. Iar de aici încolo nici nu a mai cedat-o până la final, încurajată de peste 100 de fani veniți de la Bistrița. De altfel, duelul galeriilor a fost frumos, la fel cum a fost și cel al echipelor.

Finalul meciului ne-a găsit cu tinerele jucătoare în teren, acestea străduindu-se să înscrie, pentru că de altceva nu mai putea fi vorba. Iar nenea de la masa oficială i-a mâncat un gol Mariei Groșan, care n-a mai jucat sezonul acesta și care vine după luni întregi de pauză forțată. Noi l-am pus acolo unde trebuie, deși raportul de joc va fi cel care contează.

Jocuri imediat următoare pentru Minaur: Minaur – Rapid (4 februarie), Minaur – Thuringer (7 februarie), Corona – Minaur (11 februarie), Minaur – Larvik (14 februarie), Moson – Minaur (21 februarie), Minaur – Galați (25 februarie) – teoretic ar mai fi și optimile Cupei României (deplasare cu CSM Târgu Jiu, dar încă nu se știe când – e posibil să fie amânat meciul cu Galați și să se joace meciul de cupă.

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 26-36 (16-17)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Marel cca 2.000 de spectatori

Arbitri: Sebastian Mârza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Adrian Rucoi (Tg. Mureș)

Aruncări de la 7m: 7-3 (toate transformate). Minute de eliminare: 6-2 (Ianăși, Quintino, Ilyna / Arcos)

CS Minaur: Clara Beatrice Preda (4 intervenții), Iulia Dumanska (nu a jucat), Daria Maria Tocaciu – Maria-Andreea Ianăși, Emilia Anna Galinska 4, Jessica Quintino Ribeiro, Maria Gomes Da Costa 2, Mălina Maria Avădanei 1, Denisa Roxana Romaniuc 1, Andriyana Naumenko 2, Fie Woller, Maria Ioana Groșan 1, Eliza Lăcusteanu, Dziyana Ilyina 4, Alba Chiara Spugnini Santome 10 (7 din 7m), Anca Georgiana Mițicuș 1. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Gloria: Ana-Maria Măzăreanu Persecă, Renata Lais De Arruda (6 intervenții) – Yaroslava Burlachenko, Monika Anna Kobylinska 5, Larissa Nusser 4 (3 din 7m), Danila Patricia So Delgado Pinto 5, Cristina Laslo, Bianca-Maria Bazaliu, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 9, Cisskho Kaba Gassama, Aleksandra Anastazja Zimny (nu a jucat), Paula Arcos Poveda 2, Angela Ștefania Stoica 5, Eva Kerekes (nu a jucat), Lorena-Gabriela Ostase 1, Mattilda Sofia Forsberg 5. Oficiali: Carlos Enrique Viver Arza, Joaquin Soler Terue, Levente Szabo, Alexandru Filip Chiuzan, Dario Antonio Mata Bejar

Etapa 13

Gloria Bistrița – CSM Târgu Jiu: 33-19

CSM Corona Brașov – HC Zalău: 30-26

CSM București – CSM Slatina: 37-24

CSM Galați – SCM Râmnicu Vâlcea: 20-33

SCM Universitatea Craoiova – CS Minaur Baia Mare (amânat pentru 25 aprilie)

Rapid București – Dunărea Brăila: 32-27

Clasament

Gloria Bistrița – 26p (458-334) – 14 CSM București – 25p (428-348) – 13 Corona Brașov – 20p (401-343) – 13 SCM Rm. Vâlcea – 17p (454-382) – 14 CSM Slatina – 14p (373-367) – 13 Rapid București – 13p (382-363) – 13 Dunărea Brăila – 12p (375-348) – 13 Minaur Baia Mare – 11p (344-358) – 12 SCMU Craiova – 9p (331-350) – 12 CSM Târgu Jiu – 6p (313-415) – 13 CS HC Zalău – 3p (296-395) – 13 CSM Galați – 0p (291-443) – 13

Etapa 14

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București: 35-25

CS Minaur Baia Mare – Gloria Bistrița: 26-36

CSM Târgu Jiu – Corona Brașov (duminică, 1 februarie, 17.30, Voyo). Arbitri: Claudiu Ghesoiu (Ploiești) – Ionuț Tița (București). Observator: Marian State *Buzău)

Dunărea Brăila – CSM Bucuești (marți, 3 februarie, 17.30, Voyo). Arbitri: Marian Drăghici – Victor Drăguț (Adjud – Vrancea). Observator: Viorel Dobre (București)

CSM Slatina – SCM Universitatea Craiova (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Mihai Pîrvu (București) – Mihai Potîrniche (Buzău). Observator: Marius Brumaru (Focșani)

HC Za;ău – CSM Galați (sâmbătă, 7 februarie). Arbitri: Constantin Bălan (Iași) – Ionuț Savin (Vaslui). Observator: Marius Barcan (Craiova)

– Restanță etapa 11: CS Minaur – Rapid (4 februarie)

– Restanță etapa 13: SCMU Craiova – Minaur (25 aprilie)