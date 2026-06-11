Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus desfășoară cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, după ce un adolescent de 14 ani a fost găsit decedat în curtea unui imobil din localitatea Groșii Țibleșului.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, oamenii legii au fost sesizați în cursul zilei de 10 iunie cu privire la faptul că în curtea unei locuințe se află trupul unui tânăr care nu mai prezenta semne vitale.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au identificat victima, fiind vorba despre un adolescent în vârstă de 14 ani, din localitate. În urma examinării vizuale efectuate de către anchetatori, pe corpul acestuia nu au fost observate urme de violență.

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș, unde va fi efectuată necropsia.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca rezultatele investigațiilor medico-legale să clarifice împrejurările în care s-a produs tragedia.