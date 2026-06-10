Durere fără margini în localitatea Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Un băiat în vârstă de numai 14 ani a fost găsit spânzurat în această dimineață.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, fiind solicitat și sprijinul unui elicopter SMURD. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de zeci de minute, în încercarea de a-i salva viața adolescentului.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să constate decesul.

Deocamdată, circumstanțele care au condus la această tragedie nu sunt cunoscute. Polițiștii au preluat cercetările și efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.