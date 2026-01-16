Pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au intervenit, în seara de joi, 15 ianuarie, în urma unei sesizări primite de la un participant la trafic, pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil, pe DJ 171E, la intrarea în satul Stoiceni.

Arborele căzut a blocat complet circulația rutieră. Echipajul de intervenție a acționat prompt, îndepărtând copacul de pe partea carosabilă și asigurând reluarea traficului în condiții de siguranță.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să circule cu prudență și să semnaleze orice situație care poate pune în pericol siguranța rutieră.