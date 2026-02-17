Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» invită publicul la o întâlnire specială cu artistul Részegh Botond, organizată în cadrul expoziției temporare „Viziuni la cotitură”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 18 februarie, la sediul muzeului de pe strada 1 Mai nr. 8, și va cuprinde două sesiuni de dialog: de la ora 14:00, o întâlnire dedicată elevilor, iar de la ora 17:00, un dialog adresat studenților și publicului adult.

Întâlnirea se anunță a fi una deschisă și interactivă, oferind participanților ocazia de a descoperi direct de la artist parcursul său profesional, ideile din spatele lucrărilor și temele care îi inspiră creația. Publicul va putea adresa întrebări și va explora, alături de Részegh Botond, sensurile și mesajele imaginilor expuse.

Expoziția „Viziuni la cotitură”, curatoriată de Kinga German, reunește 45 de lucrări de grafică, pictură și fotografie și poate fi vizitată până în data de 8 martie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 10:00–17:00. Participarea la dialog este gratuită.