Un tânăr român, Alex Mărginaș, cunoscut de apropiați drept „Scooby”, trece printr-o luptă extrem de dificilă după ce a suferit un accident grav în Ungaria, în data de 19 decembrie 2025, la doar câțiva kilometri de granița cu România.

În urma accidentului, Alex a fost transportat de urgență la spitalul din Nyíregyháza, unde medicii i-au stabilit un diagnostic sever: fractură bilaterală de acetabul, una dintre cele mai grave fracturi ale bazinului. Din cauza durerilor intense și a stării critice, cadrele medicale au decis inducerea comei.

Prima intervenție chirurgicală a avut loc în data de 29 decembrie, iar cea de-a doua pe 5 ianuarie. În prezent, starea sa este atent monitorizată, iar medicii urmează să decidă dacă sunt necesare intervenții chirurgicale suplimentare.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât Alex nu era asigurat medical și nu avea contract de muncă, ceea ce înseamnă că toate costurile spitalizării și ale intervențiilor chirurgicale trebuie suportate integral de familie.

În acest context, apropiații lansează un apel umanitar către cei care pot oferi sprijin. Orice donație, indiferent de valoare, poate ajuta la acoperirea cheltuielilor medicale și la continuarea tratamentului de care Alex are nevoie.

Cei care doresc să contribuie pot face donații în conturile deschise pe numele mamei sale, Bucea Liliana:

Cont LEI:

RO85BTRLRONCRT0140312701

Cont EURO:

RO35BTRLEURCRT0140312701

Persoanele care nu pot oferi sprijin financiar sunt încurajate să distribuie acest apel, pentru a crește vizibilitatea cazului și șansele ca Alex să primească ajutorul necesar.

Familia și apropiații îi mulțumesc tuturor celor care aleg să fie alături de Alex în această perioadă extrem de grea.