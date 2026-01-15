Astăzi a fost despre bucuria sinceră și curată a copiilor, care s-au bucurat de zăpadă, de joacă și de timpul petrecut împreună pe derdelușul de la Curături, Valea Chioarului. O adevărată bucurie trăită alături de părinți, profesori și întreaga comunitate.

Această acțiune frumoasă a fost posibilă datorită inițiativei primarului Burde Sorin Ioan și a prefectului Florian Sălăjeanu. Viceprimarul Miclăuș Gelu Florin a fost, de asemenea, prezent pentru a sprijini evenimentul.



Într-un cadru de poveste, cu sănii, râsete și mult entuziasm, toți au demonstrat cât de importantă este o comunitate unită și grija față de cei mici. Părinții nu doar că și-au însoțit copiii, ci s-au dat și ei cu sania, amintindu-și de propria copilărie și trăind din nou emoția jocului în zăpadă. Pentru unii copii, a fost prima dată când s-au dat cu sania, prima întâlnire cu zăpada și emoția pură a copilăriei – un sentiment de neuitat.Atmosfera a fost completată de ceai cald și pancove, oferite cu drag de domnul primar, gesturi simple care au adus și mai multă bucurie.