Proba în poligon ar putea fi reintrodusă în examenul pentru obținerea permisului auto în România, potrivit unui proiect de lege depus miercuri la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi, prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază: plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu, desfășurată în trafic real.

Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară în contextul unui număr ridicat de accidente rutiere. Datele furnizate de Poliția Rutieră și analizele European Transport Safety Council plasează România printre statele Uniunii Europene cu cele mai multe decese în trafic. O parte dintre aceste accidente implică șoferi cu experiență redusă, insuficient pregătiți pentru situații complexe din trafic.

Reintroducerea poligonului ar putea însemna o schimbare de paradigmă în formarea conducătorilor auto, punând accent pe deprinderile esențiale înainte de expunerea la condițiile reale de trafic.