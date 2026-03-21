Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în luna aprilie în România. În unele regiuni ale țării va ploua mai mult decât în mod normal. Temperaturile însă nu vor depăși foarte mult limitele normale la mijlocul primăverii.

23-30 martie. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice și estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în extremitatea de sud a țării, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

30 martie – 6 aprilie. Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi excedentare, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

6-13 aprilie. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

13-20 aprilie. Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.