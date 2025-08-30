Asociația Județeană de Fotbal Maramureș anunță deschiderea unei noi sesiuni de pregătire pentru arbitri, care va începe la 1 octombrie. Programul este gratuit și se adresează atât băieților, cât și fetelor interesați de o carieră în arbitrajul fotbalistic.

Pot participa persoane cu vârste între 14 și 40 de ani, cu o condiție fizică bună și rezistență la efort. Cursurile vor cuprinde atât pregătire teoretică – pentru însușirea regulamentului de joc – cât și instruire practică, desfășurată direct pe teren.

Înscrierile sunt deja deschise. Cei interesați pot obține informații și se pot înscrie la:

📞 0745-330409 – Dan Marchiș

📞 0763-619202 – Ioan Hotico

Prin această inițiativă, AJF Maramureș își propune să atragă tineri pasionați de fotbal și să le ofere șansa de a se afirma atât la nivel județean, cât și în competițiile naționale.