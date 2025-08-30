Cu puțin timp în urmă, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Tamășești, comuna Ariniș.

La fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, care au constatat că flăcările se manifestau atât la casa de locuit, cât și la o anexă gospodărească.

Intervenția promptă a echipajelor a dus la localizarea incendiului, evitând extinderea acestuia la alte construcții din apropiere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În prezent, incendiul a fost lichidat, iar pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative produse.

Conform estimărilor, au fost afectate:

casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 100 mp ,

o șură din gospodărie, cu o suprafață de circa 100 mp.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită.