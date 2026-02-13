Cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuși, celebrată în 19 februarie 2026, Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” lansează concursul de sculptură pentru tineret intitulat „Forma infinitului”. Inițiativa se desfășoară în format online și își propune să stimuleze creativitatea elevilor și a tinerilor din regiune.

Sub semnul simplității și al esenței formelor brâncușiene, competiția îi invită pe participanți să descopere și să redea, prin propriile creații, simbolurile și forța expresivă care au consacrat opera marelui sculptor.

Proiectul urmărește să îi apropie pe tineri de viziunea lui Constantin Brâncuși, încurajând realizarea unor lucrări – sculpturi sau desene – care pun accent pe simbol, echilibru și simplificarea formelor. Participanții sunt îndemnați să utilizeze materiale naturale, precum lemnul, piatra, metalul sau lutul, evocând astfel textura și autenticitatea specifice creației brâncușiene.

Pentru a intra în competiție, tinerii artiști trebuie să respecte câțiva pași: să realizeze o sculptură sau un desen inspirat de stilul brâncușian; să atribuie lucrării un titlu sugestiv, care să reflecte materialul folosit sau emoția transmisă, însoțit de o scurtă descriere a conceptului; să fotografieze sau să scaneze lucrarea și să o trimită prin e-mail la adresa [pcentrucultural@gmail.com](mailto:pcentrucultural@gmail.com), menționând în mesaj numele elevului, clasa, unitatea de învățământ și detaliile lucrării.

Cele mai reușite creații vor fi premiate și incluse într-o galerie virtuală găzduită pe pagina oficială a Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”.

Evenimentul face parte din manifestările dedicate Anului Constantin Brâncuși 2026, marcând 150 de ani de la nașterea marelui sculptor originar din Hobița.