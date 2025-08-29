VITAL S.A. – Agenția Sighetu Marmației anunță că în data data de 01.09.2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00, se va sista furnizarea apei pentru consumatorii din municipiul Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă bloc A2, A3, A5, A6 și A10, Piața 1 Decembrie B1, B2, B3, B4 și B9, iar în întreg municipiu Sighetu Marmației presiunea la apă va fi scăzută. Aceste restricționări ale serviciului de furnizare a apei se datorează unor lucrări de modernizare a rețelei de apă în cartierul Bogdan Vodă.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat. Totodată, rugăm toți consumatorii afectați de această întreruperea a apei să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul VITAL S.A. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.