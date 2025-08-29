La data de 28 august a.c., în jurul orei 20.40, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au oprit pentru verificare un autoturism pe raza localității Bistra.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un bărbat de 52 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.