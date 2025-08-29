Sărbătoare sâmbătă și duminică, 30-31 august, în Copalnic Mănăștur, cu ocazia ediției a XIX-a a Serbărilor Comunei.

Sâmbătă, începând cu ora 9.00, pe Stadionul „Lunca” vor avea loc concursuri sportive. La ora 16.00 Căminul Cultural „Marieta Anca” va găzdui lansarea cărții „Copalnic-Mănăștur, urme prin timp, 1405-2025”, autori Ioan Bota și Mărioara Bota.

A doua zi, începând cu ora 16.00, evenimentele se vor desfășura la Căminul Cultural, astfel: