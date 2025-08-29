Vineri și sâmbătă (29 și 30 august) se vor disputa jocurile primei etape din cadrul Ligii 3. Jocurile vor începe de la ora 18.00. Minaur va deschide sezonul cu un meci ce va avea loc sâmbătă, pe stadionul “Viorel Mateianu”, în compania echipei CSM Sighetu Marmației. Cele două echipe s-au mai întâlnit o dată în urmă cu mai multe zile, în Cupa României, sighetenii jucând acasă și câștigând cu 2-0 (după prelungiri).

Partida de pe stadionul “Viorel Mateianu” va fi arbitrată de Raul Sebastian Bădărău (Hunedoara) – Sebastian Păduraru (Gura Humorului), Andrei Diaconu (Iași). Rezervă: Adrian Negrean (Zalău). Observator arbitri: Gero Szabo (Cluj-Napoca). Delegat joc: Cotin Dan (Zalău)

Programul primei etape din seria 8

Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad (vineri)

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Unirea Dej (vineri)

SCM Zalău – Sănătatea Servicii Publice (sâmbătă)

Gloria Lunca-Teuz Cermei – Crisul Sântandrei (neprogramat)

Olimpia MCMXXI Satu Mare – Bihorul Beiuș (sâmbătă)

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației (sâmbătă)

Gloria Lunca Teuz Cermei s-a retras oficial din Liga 3, printr-o hârtie trimisă pe adresa FR de Fotbal. Se pare că locul acestei echipe va fi luat de Sticla Arieșul Turda. Este una dintre echipele învinse la începutul verii în barajul de promovare în Liga 3. Gruparea din județul Cluj a cedat cu scorul general de 0-4 în fața celor de la Bihorul Beiuș (0-3 la Beiuș și 0-1 la Turda). Sticla va prelua astfel programul celor de la Cermei. Vom vedea ce se va decide până la urmă.

Lotul de jucători ai CS Minaur

Portari: 1. Flavius Dănuț Croitoru (33 ani), 77. Marco Ivan Șuldac (18 ani)

Fundași: 93. Andrei Dorel Mocanu (19 ani), 4. Jhon Steven Mondragon Dosman (Columbia, 30 ani), 22. Darius Radu Mureșan (24 ani), 6. Mihai Ștefan Istrate (19 ani), 9. Alexandru Daniel Băican (26 ani), 57. Mohamed Fulake Camara (Franța / Congo, 25 ani), 88. Mario Flavian Coza (19 ani), 97. Laurențiu Dănuț Achim (19 ani), 16. Marian Luca Matei (17 ani), Cătălin Alexe

Mijlocași: Mario Șuket (18 ani), 7. Sergiu Sebastian Robert Ciocan (26 ani), 8. Andrei Moga (19 ani), 11. Raphael Andrei Stănescu (32 ani), 17. Denis Vasile Marian Buhai (19 ani), 21. Andy Cristian Bădici (18 ani), 19. Raul Sebastian Vitan (28 ani), Alexandru Dulca (28 ani), 30. Cătălin Gheorghe Șofroni (are și cetățenie spaniolă, 20 ani), 47. Andrei Matei Orosz (19 ani), 79. Calvin Cîndea (18 ani), Mădălin Calu (25 ani)

Atacanți: 29. Alin Emanuel Baciu (18 ani), 90. Rareș Babiciu (21 ani)

Antrenori: Francisc Dican (principal), Romulus Buia (secund), Vasile Șleam (portari)

Față de zonul trecut, acum vor participa la întrecere 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații (am avut 10 serii a câte 10).

Faza 1. Sezonul regular. Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecinã, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off. Echipele vor intra aici doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat și ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Prima clasatã din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, pãstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații. Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4. Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.