La data de 18 februarie a.c., polițiștii Orașului Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 16 ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data de 13 februarie a.c., polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați de către un tânăr de 16 ani cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni.

Din materialul probator administrat, s-a reținut faptul că, în timp ce se afla într-un local public din oraș, un alt tânăr, de aceeași vârstă, l-ar fi agresat fizic.

Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu în vederea protejării victimei.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, în cursul zilei de 18 februarie a.c., polițiștii au dispus, față de tânărul de 16 ani, măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Ieri, 19 februarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, a dispus împotriva acestuia măsura controlului judiciar pentru o perioadă de șase luni.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.