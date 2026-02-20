La data de 18 februarie, în baza probatoriului administrat, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 53 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de violență în familie.

În fapt, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 14.00, polițiștii au fost sesizați să intervină în localitatea Poienile de Sub Munte pentru aplanarea unei stări conflictuale intrafamiliale.

Din materialul probator administrat s-a reținut că între bărbat și soția acestuia au avut loc discuții în contradictoriu care au degenerat în acte de violență asupra femeii.

În urma evenimentului, femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, iar în cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, în cursul zilei de 18 februarie a.c., polițiștii au dispus, față de bărbatul de 53 de ani, măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Ieri, 19 februarie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus a dispus măsura controlului judiciar, față de bărbatul în cauză, pentru o perioadă de 60 de zile.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.