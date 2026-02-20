La data de 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au reținut trei bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 17 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de furt.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că în noaptea de 16-17 februarie, în timp ce un autoturismul era parcat pe strada Vasile Alecsandri din municipiu, prin distrugerea unui geam, persoane necunoscute, au pătruns în interiorul acestuia, de unde ar fi sustras mai multe scule electrice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 3.000 de lei.

Polițiștii au constituit echipă de cercetare, iar în urma investigațiilor efectuate, au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani, bănuiți de comiterea faptei.

În urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate în cauză, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, ieri, 19 februarie 2026, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei în cauză au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Până în acest moment al cercetărilor, prejudiciul a fost recuperat parțial.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbaților, precum și pentru recuperarea întregului prejudiciu.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.