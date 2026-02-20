Joi, 19 februarie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără este amenințată de fostul partener.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că tinerei i-ar fi fost provocată o stare de temere după ce ar fi fost amenințată cu acte de violență de către fostul concubin.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat faptul că există risc iminent asupra vieții și integrității fizice a victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protectie provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

Polițiștii continuă cercetările și monitorizează situația pentru siguranța victimei și pentru preîntâmpinarea comiterii altor infracțiuni.