Premierul Ilie Bolojan a aprobat astăzi memorandumul prin care se asigură finanțarea necesară pentru finalizarea Pasajului de la Clubul Văcarilor – un proiect de infrastructură extrem de important pentru locuitorii din Maramureș.

Acest obiectiv de investiții a întâmpinat întârzieri semnificative, existând riscul să nu mai fie dus la bun sfârșit. Prin decizia de astăzi, proiectul a fost inclus pe lista investițiilor finanțate în continuare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce garantează resursele necesare pentru continuarea lucrărilor.

„Am participat la ședința de Guvern în care a fost aprobat memorandumul privind finanțarea pasajului de la Clubul Văcarilor. Știu cât de mult așteaptă maramureșenii finalizarea acestui proiect, care a fost întârziat aproape un an din cauza problemelor cu exproprierile. Premierul Ilie Bolojan a înțeles importanța acestui obiectiv și a sprijinit includerea lui în PNRR. Îmi doresc ca termenul de iunie 2026 să fie respectat, pentru ca Maramureșul să nu piardă fonduri europene și pentru ca oamenii să beneficieze de infrastructura modernă pe care o merită”, a declarat Gabriel Ștețco, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

“Urez succes constructorului, să finalizeze la timp pasajul, pentru a nu pierde banii europeni pe care îi avem la dispoziție“ a subliniat deputatul Ionel Bogdan, care a demarat acest proiect în mandatul său de președinte al Consiliului Județean Maramureș.

În prezent proiectul este la stadiul tehnic 0, așa cum reiese și din documentele oficiale.

