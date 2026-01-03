În contextul sărbătorilor de iarnă, perioadă în care se înregistrează valori ridicate de trafic, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară acțiuni rutiere pe mai multe tronsoane de drum din județ.

Scopul acțiunilor este acela de reducere a numărului de accidente rutiere produse pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, precum și verificarea echipării corespunzătoare a autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Ieri, 2 ianuarie a.c., în cadrul acțiunii desfășurate în intervalul orar 14.30-17.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Baia Sprie au efectuat verificarea a 32 de autovehicule, iar pentru abaterile constatate au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 7.000 de lei.

Totodată, au aplicat măsura reținerii unui permis de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce.

Activitățile desfășurate sunt atât proactive, cât și reactive, și vizează identificarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă normele legale, precum și descurajarea comportamentelor cu risc ridicat în trafic.

Polițiștii rutieri maramureșeni reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării legislației rutiere și adoptării unei conduite responsabile la volan, siguranța pe drumurile publice fiind o responsabilitate comună.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș continuă aceste acțiuni, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere și a protejării vieții și integrității cetățenilor.