În această perioadă, polițiștii maramureșeni au intensificat activitățile în traficul rutier atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru prevenirea accidentelor de circulație.

Astfel, în prima zi a noului an, în jurul orei 09.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au oprit pentru control un autoturism codus de către un tânăr de 27 de ani. Aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În aceeași zi, în jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier au condus un bărbat de 66 de ani la o unitate medicală după ce a fost oprit în localitatea Cicârlău, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

DUPĂ CE NU A OPRIT LA SEMNAL, POLIȚIȘTII AU CONSTATAT CĂ NU DEȚINE PERMIS DE CONDUCERE PENTRU NICIO CATEGORIE DE VEHICULE

La data de 2 ianuarie a.c., în jurul orei 14.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Alexandru Ivasiuc din localitate.

Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat semnalului de oprire, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, utilizând semnalele acustice și luminoase.

La scurt timp, conducătorul auto a fost interceptat, polițiștii stabilind că este vorba despre un bărbat de 37 de ani, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările efectuându-se sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației