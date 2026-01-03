După avalanșa de sesizări venite pe toate canalele de comunicare posibile, președintele Consiliului Județean a intervenit. Într-o postare făcută pe Facebook acesta anunță că va verifica personal orice sesizare venită de la maramureșeni.

Intervenții continue de deszăpezire pe drumul județean Baia Sprie – Cavnic❗️

❄️ Apel ferm la responsabilitate în trafic❗️

❗️❗️Nu tolerez ineficiența și am transmis acest lucru răspicat. Le-am cerut celor de la Drumuri și Poduri Maramureș să își facă treaba corect, continuu și cu respect față de banul public. În noaptea trecută am fost în comandament, împreună cu conducerea societății, cu raportări din oră în oră din teren.

📍 Date concrete, fără interpretări:

În intervalul 02.01.2026, ora 00:00 – 03.01.2026, ora 07:00 s-a intervenit pentru deszăpezire și menținerea circulației pe DJ184 și DJ109F – Baia Sprie – Cavnic – Budești:

✔️ 10 utilaje de deszăpezire

✔️ 2 încărcătoare frontale

✔️ 23 de angajați mobilizați (șoferi, mecanici utilaj, personal de serviciu)

✔️ 414 tone de material antiderapant (sare și nisip) împrăștiate

✔️ utilajele au fost aproape permanent pe traseu

🟢 Aprovizionarea cu nisip și sare (de la Ocna Dej) continuă pentru refacerea și completarea stocurilor.

⚠️ Blocajele din zona Cavnic NU sunt cauzate de lipsa intervențiilor, ci de:

👉traficul extrem de aglomerat spre pârtia de schi

👉autoturisme neechipate pentru condiții de iarnă

👉lipsa spațiului de manevră pentru utilajele de deszăpezire

📌 Reamintesc clar: nu avem doar 30 km Baia Sprie – Cavnic, ci aproximativ 850 km de drumuri județene de deszăpezit în Maramureș, în condiții de ninsoare abundentă.

👉 ❗️Mesaj direct către șoferi:

✔️ adaptați viteza la condițiile de iarnă

✔️ circulați doar cu pneuri de iarnă

✔️ respectați indicațiile autorităților

✔️ permiteți utilajelor să intervină

✅ Am solicitat Inspectoratului Județean de Poliție și Instituției Prefectului controale ferme în trafic și întoarcerea din drum a șoferilor nepregătiți, care pun în pericol siguranța tuturor.

🔴 Dacă există nereguli reale, vă rog să le semnalați concret. Le verific personal❗️

✅ Mobilizarea continuă, dar siguranța pe drumurile publice ține și de comportamentul fiecăruia în trafic. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!