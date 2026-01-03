Polițiștii au intervenit cu promptitudine și au evaluat de îndată riscul iminent asupra vieții și integrității fizice și psihice a victimei, după ce au fost sesizați să intervină pentru aplanarea stărilor conflictuale din familii. În prima zi din an, polițiștii au aplanat un conflict iscat între între doi foști soți, în localitatea Săpânța.

În fapt, poliția a fost sesizată la data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 21.00 despre faptul că o femeie s-ar afla într-o stare de temere după ce ar fi fost amenințată de către fostul său soț.

Din verificări a reieșit că o tânără de 23 de ani ar fi fost amenințată de soțul său, care în urmă cu doar câteva zile ar fi agresat-o fizic.

Polițiștii au evaluat riscul, stabilit că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

O zi mai târziu, respectiv la data de 2 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați cu privire la un scandal în familie, în localitatea Suciu de Sus.

La fața locului, polițiștii au constatat că o femeie de 60 de ani ar fi fost agresată fizic și amenințată de soțul său.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au stabilit că există risc iminent asupra vieții și integrității fizice și psihice a victimei, astfel că a fost emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În ambele situații, polițiștii au înregistrat dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare, iar sub coordonarea procurorului continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.