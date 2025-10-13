Weekendul acesta, persoanele cu nevoi speciale de la Asociația Esperando si de la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Griviței au participat la o tabără dedicată cunoașterii și culturii.

În cele 3 zile de tabără, la Ocna Șugatag, alături de însoțitori, aceștia au avut parte de ateliere de dans, ateliere de creație și puțină relaxare în apa sărată.

Atelierele de creație le-au oferit șansa să experimenteze tehnici inedite, precum Ebru, fiecare participant realizându-și câte un tricou personalizat.

Dansul a fost nu doar o formă de exprimare artistică, ci și o ocazie de conectare, mișcare și bucurie autentică.

Activitățile au fost adaptate nevoilor participanților pentru a stimula creativitatea, încrederea în sine și exprimarea personală.

Au fost zile pline de veselie, socializare, mișcare și noi cunoștințe acumulate de către ce 20 de participanți.

„Mulțumim, Hotel Salina, pentru primirea călduroasă și sprijinul oferit pe parcursul taberei!

Această activitate a avut loc în cadrul proiectului INCLUART, proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș”, spun repezentanții asociației.