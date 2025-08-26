Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung, până la jumătatea lunii septembrie. Dacă în alți ani toamna își intra rapid în drepturi și la începutul lui septembrie începeau ploile, anul acesta vom avea parte de o vară târzie. Temperaturile vor fi crescute în majoritatea regiunilor țării și chiar dacă începe toamna nu vom avea parte de tradiționalele ploi.

25 august – 1 septembrie

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

1-8 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

8-15 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

15-22 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.