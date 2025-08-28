Prin înșelăciune înțelegem fapta de inducere în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust.

La data de 26 august a.c., Serviciul de Investigații Criminale a fost sesizat prin plângere de către o femeie din Baia Mare cu privire la faptul că ar fi fost abordată pe un site de socializare de un bărbat care ar fi pretins că este medic în altă țară și i-ar fi solicitat o sumă de bani.

Ulterior, persoana vătămată ar fi achitat mai multe plăți în valoare totală de 12.397 lei către diverși destinatari pentru a intra în posesia unui colet trimis de către acesta.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune. Cercetările sunt efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului, în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptei și dispunerii măsurilor legale.

Pentru a preveni aceste fapte, verificați întotdeauna sursa înainte de a acționat și de asemenea autenticitatea informațiilor.

Facem precizarea că această faptă se pedepsește conform Codului Penal cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.