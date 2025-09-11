Un grav accident de circulație a avut loc miercuri, 10 septembrie, pe dealul Dura. În urma tragicului eveniment și-au pierdut viața un bărbat în vârstă de 46 ani, polițist la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Maramureș, alături de fiul său de 14 ani, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”.

Mesajul de condoleanțe al IPJ Maramureș

Colegul și prietenul nostru, Danea Arrun Alexandru, de 46 de ani, împreună cu fiul său de 14 ani, au plecat în ceruri.

Lasă în urmă un gol pe care timpul nu îl va șterge niciodată…Rămân parte din familia Poliției Maramureș.

Sincere condoleanțe familiei greu încercată!

Drum lin în lumină! Rămâneți în sufletele noastre!

Mesajul Colegiului Național „Gheorghe Șincai”

Durere nemărginită în familia lui Danea Eduard Alexandru, din clasa a IX-a C.

Întregul colectiv al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” își exprimă profundul regret față de trecerea lui în neființă. Cei care au avut norocul să-l cunoască îl vor păstra mereu în suflet.

Drum lin spre lumină!