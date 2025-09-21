În comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, se organizează cursuri de dans popular dedicate copiilor care doresc să învețe într-un mediu prietenos, să se dezvolte armonios și să descopere frumusețea tradițiilor și a folclorului prin mișcare și voie bună.

Instructorii Simina Szepacher și Alex Nechita, dansatori profesioniști ai Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare, îi invită pe părinți să își înscrie copiii la aceste cursuri, pentru a petrece timp de calitate în pași de dans și muzică tradițională autentică.

📞 Pentru înscrieri și informații: