Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române , sărbătorită la 24 ianuarie, în centrele Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare au fost organizate diverse activități educative și recreative . Activităţile au fost desfăşurate pe parcursul întregii săptămâni și au avut rolul de a marca importanța acestui moment istoric și de a promova valorile unității și identității naționale.

La Centrul Social Centrului de Rivulus, peste 100 de copii și-au dat mâna în Hora Unirii, celebrând spiritul de unitate și solidaritate. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa dnei Maria Seraz, coregraf la Palatul Copiilor Baia Mare, colaboratoare a centruluiu. Astfel că la spectacolul intitulat “ Hai să dăm mână cu mână” au luat parte preșcolari de la Grădinița cu program prelungit „Gabi” Baia Mare, Grădinița „Otilia Cazimir”, precum și elevi de la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Școala Specială Baia Mare, Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș și Palatul Copiilor Baia Mare.

La Centrul Caspev au fost două zile dedicate Micii Uniri. Peste 30 de copii din cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional au participat la un atelier de creație. Sub atenta îndrumare a senioarelor, copiii au confecționat cocarde tricolore, iar la finalul activității, cu toții au întins o horă a Unirii. Tot Centrul Caspev a avut loc „Hora generațiilor” o manifestare care a adus împreună copiii din clasa a 3 a de la Școala „ Nicolae Iorga” Baia Mare și seniorii Centrului Caspev. Copiii au prezentat un program artistic, au vorbit despre însemnătatea acestei zile, iar împreună cu seniorii s-au prins în Hora Unirii.

De asemenea, beneficiarii Centrului Multifuncțional Romanii au marcat Ziua de 24 ianuarie, printr- o activitate în care au citit un text despre Unire, au desenat fișe cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iar la final au cântat Hora Unirii.