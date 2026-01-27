Comisia de specialitate care s-a deplasat la Vișeu de Jos a solicitat prelungirea închiderii circulației rutiere pe pod, DJ 188, și după ora 13.00.

De precizat că închiderea circulației peste podul prăbușit peste râul Vișeu, din localitatea Vișeu de Jos a fost stabilit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență , în seara de luni, 26 ianuarie.

Au fost stabilite rutele ocolitoare pentru circulația rutieră astfel:

1.DJ186 Bogdan Vodă – DN17C Săcel-Moisei-DN18 Moisei -Vișeu Sus;

2. DN18 Vișeu de Jos -DN17C Moisei-DJ186 Săcel