Duminică, 12 octombrie 2025, începând cu ora 15:00, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș va avea loc ediția a XXIII-a a Festivalului – Concurs „Horea în Grumaz”.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în Maramureș, reunește iubitori ai folclorului autentic și interpreți pasionați de arta horei. Manifestarea are ca scop promovarea cântecului popular și descoperirea de noi talente în interpretarea muzicii tradiționale.

Invitata specială a ediției din acest an este interpreta de muzică populară Ionela Moruțan, care va susține un moment artistic deosebit.

Festivalul este organizat de Primăria și Consiliul Local Târgu Lăpuș, Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” și Consiliul Județean Maramureș, cu sprijinul mai multor parteneri media.

„Horea în Grumaz” rămâne un punct de reper în viața culturală a zonei, aducând în prim-plan frumusețea și autenticitatea tradițiilor maramureșene.