Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital, duminică, 17 august, după ce a pierdut controlul scuterului pe DC 76, în localitatea Poșta, și a părăsit partea carosabilă.

În urma impactului, acesta a fost rănit, iar polițiștii ajunși la fața locului au descoperit că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Victima a fost transportată la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.