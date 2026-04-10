Joi, 9 aprilie, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe o stradă din localitate, un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și se află într-un șanț.

Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă.

La scurt timp, polițiștii au identificat conducătorul auto, fiind vorba despre un bărbat de 40 de ani.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Castanilor din localitate, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă, ajungând într-un șanț.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.