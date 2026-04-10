În inima Maramureșului, acolo unde tradițiile încă se trăiesc autentic, comunitatea din Poienile Izei se pregătește de sărbătoare. Luni, 13 aprilie 2026, în a doua zi de Paște, localnicii și oaspeții sunt invitați să ia parte la un eveniment plin de emoție și bucurie: „Joc în Sat”.

Începând cu ora 14:00, la Casa Muzeu din Poienile Izei, satul va răsuna de cântece și jocuri tradiționale, readucând la viață spiritul autentic al sărbătorilor de odinioară. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, de la cei mai mici până la cei mai vârstnici, participanții sunt invitați să petreacă împreună, într-o atmosferă caldă, specifică Maramureșului.

Evenimentul va fi animat de rapsozi îndrăgiți ai locului: Florentina și Petre Giurgi, Mirela și Dani Florea, precum și Adi Bența, care vor aduce pe scenă cântecul și jocul popular autentic, așa cum se păstrează din generație în generație.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Poienile Izei, evenimentul nu este doar o întâlnire festivă, ci o reafirmare a identității și valorilor locale. Este un prilej de reîntâlnire, de comuniune și de celebrare a tradițiilor care definesc această zonă unică a României.

Primarul Mirela-Lăcrimioara Bîrlea transmite un mesaj simplu, dar plin de suflet: invitația de a fi împreună, de a păstra viu ceea ce ne unește și de a duce mai departe moștenirea culturală a satului românesc.

„Joc în Sat” nu este doar un eveniment. Este o întoarcere la rădăcini. Este emoție, comunitate și tradiție – trăite împreună, așa cum se cuvine, în zile de mare sărbătoare.