În zilele ce urmează, polițiștii maramureșeni vor fi la datorie, pentru ca întreaga comunitate să se bucure în siguranță de Sărbătorile Pascale.

Astfel, pe toată perioada sărbătorilor, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au fost suplimentate forţele: peste 160 de polițiști vor fi angrenați, zilnic, în acțiuni menite să crească gradul de siguranță a cetățeanului, pentru prevenirea și descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea și pentru intervenții prompte în cazul unor sesizări.

Polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigare a criminalității economice și din alte structuri vor acționa în locurile aglomerate, în zonele turistice, în zona lăcașurilor de cult, în locurile unde se desfășoară manifestări publice, precum și pe principalele artere rutiere ale județului.

În punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, va fi asigurată prezența activă a polițiștilor rutieri, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal și pentru restricționarea ori devierea circulației, dacă situația o va impune.

În Noaptea de Înviere, polițiștii vor desfășura activități ca manifestărilor religioase să se desfășoare în condiții de siguranță și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor negative.

Recomandăm șoferilor să conducă prudent și să se intereseze din timp cu privire la condițiile meteorologice și de drum, iar în caz de nevoie să opteze pentru alt traseu sau altă oră de plecare.

Înainte de a pleca la drum, verificați dacă aveți toate documentele necesare și dacă sunt în perioada de valabilitate!

Polițiștii reamintesc că respectarea regulilor de circulație și conduita preventivă vă pot salva din situaţii neplăcute!