Joi, 9 aprilie a.c., polițiștii orașului Cavnic au fost sesizați de către un bărbat din localitate cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de furt.

Din primele verificări efectuate a reieșit că în perioada 07-08 aprilie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras bărbatului o bicicletă care se afla în interiorul unei scări de bloc.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat bicicleta pe o stradă din localitate, aceasta fiind, ulterior, predată persoanei vătămate.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea autorilor si luarea măsurilor legale.