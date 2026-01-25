Întrucât ziua de 24 ianuarie (2026) a fost zi liberă nelucrătoare prin lege, Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare nu a avut program cu publicul, însă Duminică – 25 ianuarie 2026, PLANETARIUL este deschis și vă așteaptă să-l vizitați.

Planetariul, indiferent de vremea de afară, vă oferă un cer minunat de zi și de noapte, fără poluare luminoasă, nebulozități și ozeneuri. De pildă, Duminică, 25 ianuarie 2026, Luna – foarte aproape de primul său pătrar, va fi vedeta serii, fiind prezentă pe cer încă de la apusul Soarelui, în zona sud-estică, urcând lent spre sud. Faza lunară în care ne aflăm promite observații în detaliu ale reliefului lunar și a unui aspect variabil cenușiu al Lunii, produs de lumina solară reflectată de Pământ.

De departe fie spus, din seria planetelor vizibile cu ochiul liber, cele mai categorice prezențe vor fi și în această noapte Jupiter și Saturn (dar vom verdea unde se află toate celelalte planete pe cer, iar între constelațiile de iarnă cele mai reprezentative apariții vor fi Orion, Taurul, Gemenii și multe stele de magnitudine medie a căror vizibilitate bună este mediată de luminozitatea moderată a Lunii.

Desigur, optica într-un planetariu este ușor diferită, la propriu și figurat, iar diminuarea efectelor atmosferei va face ca cerul proiectat să fie clar și de o frumusețe uluitoare, Calea Lactee va fi strălucitoare și vibrantă, constelațiile vor fi animate iar – când ne vom aștepta mai puțin, vom porni într-o călătorie cosmică în care vom descoperi Pământul din spațiu, vom accelera prin sistemul solar către Soare, vom urmări în calea sa o cometă, iar călătoria nu se va opri aici, ci dimpotrivă. De fapt, aici începe aventura științifică.

Vă așteptăm cu drag Duminică, amintindu-vă că valoarea tichetelor de acces pe 2026 nu a fost modificată, fiind neschimbată din anul 2023, respectiv: 20 lei (tichet întreg adulți), 5 lei (tichet redus pentru copii și pensionari).

–––––––––––

Înainte de a vizita planetariul din Baia Mare este bine să cunoașteți următoarele:

– singurele tichete cu acces prioritar sunt cele achiziționate la sediul instituției, iar acestea pot fi cumpărate cu bani cash și prin POS, cu cardul;

– fotografierea și filmarea în interiorul cupolei planetariului, pe durata demonstrațiilor astronomice și a oricăror proiecții sunt INTERZISE, sau trebuie să aibă acordul expres și explicit al ghidului Dvs.;

– un tichet achiziționat corespunde accesului la un anumit slot orar (50 minute). Accesul se face cu 10 minute înainte de debutul demonstrațiilor astronomice;

– întreg ansamblul instituțional este monitorizat atent cu camere de video-supraveghere.

–––––––––––

PS: este posibil ca imaginea să nu reflecte întocmai și întrutotul realitatea. Pentru că în realitate PLANETARIUL BAIA MARE arată mult mai bine! 🙂

Crișan Petru Ciprian – muzeograf