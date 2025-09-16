Deși pare a fi la îndemână traversarea neregulamentară, atunci când ești sub presiunea timpului și nu observi nicio mașină în apropiere, consecințele unei asemenea alegeri pot fi nu doar costisitoare, ci chiar tragice.

Ca urmare a traversării unei străzi de către doi minori, polițiștii din Baia Mare au intervenit la data de 15 septembrie a.c., pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă.

Din verificările preliminare efectuate, a reieșit faptul că un tânăr de 10 ani și colegul lui de clasă, s-ar fi angajat neregulamentar în traversarea unei străzi de pe raza municipiului Baia Mare, printr-un loc nepermis și în fugă, moment în care un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani l-ar fi acroșat pe unul dintre minori.

În urma accidentului, a rezultat rănirea tânărului de 10 ani, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz. Regulile de circulație pe drumurile publice, nu au rol de recomandare. Înainte de a vă lăsa copiii neînsoțiți, asigurați-vă că și-au însușit și conștientizează necesitatea respectării aspectelor esențiale privind circulația pe drumurile publice.

În traversarea străzii avem mereu în vedere:

 Să traversăm strada doar pe trecerile pentru pietoni, semnalizate și marcate corespunzător;

 Să traversăm doar la culoarea verde a semaforului;

 Înainte de a traversa, ne asigurăm atent din ambele părți;

 Traversarea nu se face niciodată în fugă!